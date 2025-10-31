全国各地で熊による人的被害が立て続けに発生している。今年度のクマによる死亡事故はすでに10件（10月27日時点）に及び、統計開始以来、過去最悪の数字に。秋田県の鈴木健太知事は自衛隊派遣という異例の要請を行っている。自宅敷地に、通学路に、いつもの散歩道など、これまでいるはずの無い、来るはずがないと思われていた市街地にも次々と熊は姿を表す。いつ、どこで出没するのか、どれだけの死傷者が発生するのかなど想定でき