初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。久しぶりに会った友だちや知り合いに、「（このところ）調子はどうだった？」、「お元気でしたか？」と英語で尋ねる際、「How have you been?」というフレーズを使いますが、自分が聞かれた場合、何て返せばいいのでしょ