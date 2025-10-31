アメイズは、「HOTEL AZ 岡山津山店」を11月1日に開業する。客室はシングル114室、ツイン40室、ファミリールーム3室の計157室。全室禁煙。館内にはコインランドリー、無料の駐車場、100円ショップ、自動販売機、ズボンプレッサーなどを備える。全プラン朝食付きで、午前6時から10時までバイキング形式で用意する。宿泊料金は朝食付がシングル6,380円、ツイン10,560円、夕朝食付がシングル7,590円、ツイン12,980円。税込。夕食はア