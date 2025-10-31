「兄貴の出撃も、ある意味、特攻に近かったと思うんですよ」と、特攻隊戦没者慰霊法要の席で、かつて日本海軍の戦闘機隊指揮官だった岩下邦雄（1921-2013）は語った。岩下は83年前の昭和17年10月26日、日米機動部隊が激突した「南太平洋海戦」で、空母瑞鶴の艦上爆撃機搭乗員だった実兄・石丸豊大尉を亡くしている。石丸豊と岩下邦雄は、兄弟で飛行学生を首席で卒業した。学業優秀、スポーツ万能、人格円満な豊は、邦雄にとって目