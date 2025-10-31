2025年8月期、ファーストリテイリングは過去最高益を更新。なぜ、同社は絶えず好業績を続けることができるのか。元『商業界』編集長の笹井清範氏は「ユニクロが絶えず消費者の心を捉え、成長できる理由に、創業者・柳井正の『座右の銘』が関係している」という――。撮影＝大沢尚芳■「店は客のためにある」──理念が利益を生む「私の座右の銘はこれ以外ない」――。ファーストリテイリングの柳井正会長兼CEOは、幾度となく本社を