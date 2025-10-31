年収1500万円ある世帯は“新富裕層（インカムリッチ）”と呼ばれる。一般の会社員でも新富裕層を目指せるのか。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太氏は「夫婦ともに年収が500万円あれば、工夫次第で新富裕層の仲間入りを果たせる」という――。写真＝iStock.com／simonkr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／simonkr■新富裕層は全体の2.4％“新富裕層”と聞いてピンと来る方はどれぐらいいるだろうか？以前から言わ