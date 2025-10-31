【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日/甲子園球場）【映像】阪神・大竹、衝撃の“超遅球”→打者が動けなくなる10月30日に行われた日本シリーズ第5戦、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの一戦で、阪神先発の大竹耕太郎が投じた68km/hの“超スローボール”に、客席からどよめきが巻き起こった。1回表ソフトバンクの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った3番・柳町達に対して大竹は、初球