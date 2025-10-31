きょうは四国沖に前線を伴った低気圧が発生し急速に発達しながら東へ進むため、西から天気が下り坂となりそうです。西日本はすでに雨が降っており、東海・北陸でも昼過ぎごろから、関東は夕方までに、東北は夜から雨が降り出すでしょう。特に関東や東北では沿岸部を中心に遅い時間ほど風も強まり、横殴りの雨となるところもある見込みです。今は雨が降っていなくても、傘を忘れずにお持ちください。最高気温は北日本で平年より少し