30日、ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクでのミサイル攻撃で損壊した建物（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシア軍は30日、ウクライナ東部ドネツク州スラビャンスクの火力発電所を砲撃した。地元メディアによると、発電所の職員2人が死亡し少なくとも5人が負傷した。スラビャンスクはドネツク州のウクライナ支配地域にある主要都市。近隣のクラマトルスクとともに、同州制圧を目指すロシア軍の激しい攻撃を受けている。