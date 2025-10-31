浅草の地下に、中国人女性たち集まる。いわずと知れた名ストリップ劇場・浅草ロック座に、いま、なぜか中国人観光客が殺到しているのだ。実は筆者がこのことに気付いたのは一年ほど前。中国から来た友人カップルと浅草で遊んだ時のことだ。浅草でのお目当ては？夕食の後、これからどうするんだと訪ねたところ、女性のほうがなぜか言いにくそうに「演劇にいく」という。「浅草で演劇？」と思い、よく聞いてみると「ロック座にいきた