◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽準決勝松戸中央ボーイズ（千葉）６ｘ―５狭山西武ボーイズ（埼玉西）（１０月１９日、須賀川・牡丹台野球場）新チームで秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会の準決勝、決勝が１９日、福島・須賀川市の牡丹台野球場で行われた。狭山西武ボーイズ（埼玉西）は初回に５点を先行も、優勝した松戸中央ボーイズ（千葉）に逆転サヨナラ負けを喫した。