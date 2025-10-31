◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽準決勝多摩川ボーイズ（東京西）１０―１東京城南ボーイズ（東京東）＝５回コールド＝（１０月１９日、須賀川・牡丹台野球場）新チームで秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会の準決勝、決勝が１９日、福島・須賀川市の牡丹台野球場で行われた。東京城南ボーイズ（東京東）は準決勝で巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）にコール