太っているのは「意志が弱い」からではない大食い選手権に登場するのはたいてい「やせの大食い」。なぜ彼女たちは太らないのか。摂取カロリーに気をつけているのに、ちょっと気を抜くとすぐに体重が増加する。なんなく体形を維持している人もいるのに、なぜ自分は太ってしまうのか。太っているのは意志が弱いからだ、本当に痩せる必要があれば自制できるはず、などと太っていることに世間は冷たい。だが、「意志が弱い」「自制でき