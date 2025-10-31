中国・瀋陽市の市場で売られていた中国のブランド米「五常大米」＝2025年8月、岩田恵実撮影 日本食人気が根強い中国で、日本の「コシヒカリ」のようなブランド米が続々と登場している。日本米と比べてもひけを取らないという声もあるほどだ。人口14億人の「世界の胃袋」は、日本からの輸出先としても有望視されるが、そこには壁が立ちはだかっている。ベルトコンベヤーで運ばれてきたおにぎりは、きれいで均一な三角形