今日10月31日のハロウィンは、全国的に曇りや雨で、暖かい服装と傘が必須の一日になりそうです。最高気温は関東から九州は平年並みか平年より低いでしょう。20℃に届かない所が多い見込みです。ジャケットなど羽織ってお出かけください。東海から九州は昨日30日より気温ダウン今日31日のハロウィンは、全国的に曇りや雨となるでしょう。最高気温は、九州から関東は平年並みか平年より低く、東北と北海道は平年並みか平年より高いで