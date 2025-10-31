吉岡里帆 第38回東京国際映画祭が27日、都内で華々しく幕を開けた。同日、日比谷で行われたオープニングセレモニーには、名だたる俳優や監督らが大歓声に包まれたレッドカーペットを歩いた。「ワールド・フォーカス」に出品の『ダブル・ハピネス』からは吉岡里帆らがレッドカーペットを歩いた。吉岡はゴールドのネックレスが輝く、キャミドレス姿で出席。ファンの求めにサインを書くなどして応じていた。報道陣の呼