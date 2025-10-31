1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！今回は『史上最大の大量絶滅では何が起きたのか？』をとりあげます。「史上最大の絶滅」…絶滅率の真偽ペルム紀末の大量絶滅では、