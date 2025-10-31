この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 車から降りた見知らぬ女性は目を潤ませ…愛犬エピソードに4万いいね ご紹介するのは、アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さん(以下、飼い主さん)が愛犬・アイリスちゃんとの散歩