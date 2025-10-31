EVと内燃機関モデルを販売へメルセデス・ベンツは、『ザ・ボルダー（The Boulder）』と名付けたデザインスタディを公開した。商用車『スプリンター』の次世代モデルの姿を予告するものだ。【画像】欧州の物流を支える定番商用車【メルセデス・ベンツ・スプリンターと『ザ・ボルダー』を詳しく見る】全10枚この岩彫りの彫刻では、新しいフロントグリルと角張ったリアデザインなど、新型スプリンターの特徴的な要素が示されている