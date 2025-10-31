【ニューヨーク＝小林泰裕】米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが３０日発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１３％増の１８０１億６９００万ドル（約２７・８兆円）、最終利益は３８％増の２１１億８７００万ドルだった。生成ＡＩ（人工知能）関連サービスや広告事業が好調で、最終利益は四半期で過去最高となった。生成ＡＩサービスの提供基盤となるクラウド事業の売上高は２０％増の約３３０億ドル