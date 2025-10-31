アプローチは基本が大事。小手先の技ではなく、何度打っても同じような打ち方ができることが大切です。 今回は、女子プロがやっている実戦的なアプローチ練習を辻村コーチにレクチャーしてもらいました！ 体重移動がゼロだと手打ちになってしまう 両足の幅で体重移動（左）、体が突っ込まないように注意（右） アプローチでは過度な体重移動はＮＧ。左右への動きが大きいとスエ&