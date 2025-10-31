島根県西部を流れる清流・高津川でアユの網漁をする女子高生がいる。県立津和野高校1年の真庭悠萌（ゆめ）さんは今年、800人近くいる高津川漁協（島根県益田市）の最年少組合員になった。高校生活の合間を縫って大好きな川に入り「もっと腕を磨きたい」と目を輝かせる。【写真】3歳の頃から、父親と川船に乗り続けて……益田市内の自宅近くを高津川が流れ、父太樹さんの川船に3歳から乗り込んだ。「師匠」と呼ぶ父に教わり、