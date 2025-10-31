雲仙市国見町で28日に行われた「サッカークリニック」。 指導を受けたのは、全国大会の常連校「国見高校サッカー部」の1年生と2年生です。 講師は、元日本代表のこの人。 （アナウンス） 「スペシャルゲスト、槙野智章さん。お願いします」 （サッカー元日本代表 槙野 智章さん） 「レジェンドクリニックという企画で、全国のチームを回っている。トレーニングセッションを選手たち