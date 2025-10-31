＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇30日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞2023年のプロテストに合格した22歳の吉澤柚月は、所属契約を結ぶ三菱電機が今大会の特別協賛で、いわゆるホステスプロとして迎える。「すごく楽しみな試合。楽しみと頑張りたい気持ちがあります」と意気込む。【写真】これが吉澤柚月の“元サヤ”パターだ！この日はプロアマ大会に出場して最終調整を行ったが、プロアマ前日の前