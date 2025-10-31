プロ野球・巨人は30日、ドラフト4位指名で交渉権を獲得した中央大学・皆川岳飛選手の指名挨拶を行いました。皆川選手は右投左打の外野手で、前橋育英高校から中央大学に入りました。前橋育英高校時代には通算26本塁打を放ち、3年の夏の群馬大会では3試合連続本塁打を放つ活躍を見せました。東京・八王子市内のキャンパス内で行われた指名挨拶を終えた皆川選手は、「指名をいただいてゴールではないので、ここで培ってきたものを活