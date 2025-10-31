歌手の工藤静香（５５）が２９日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「恐ろしく古いスカートだ！笑」と書き出し、紫のニットにグレーのスカートを履いたコーデを披露。「今日紹介したいのは１番最後の羽！このクリップは宇宙人が買ってくれました！」とつづり、長女でフルート奏者、モデルとしても活動するＣｏｃｏｍｉからプレゼントされたことを報告。ウエストが合わない時に、ウエスト部分をつまむ