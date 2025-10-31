バスケＢリーグ千葉ジェッツに所属する渡辺雄太の妻で元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（３１）が２７日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「東京駅の辺りをおさんぽ。いつ行っても本当に綺麗＃丸の内」とつづり、トレンチコートを羽織り、周辺を歩く動画やカフェでくつろぐ写真などをアップした。この投稿にファンからは「素敵」「めっちゃ可愛い」「綺麗です」などの反応が集まっている。