ニューストップ > 国内ニュース > 女児になりすまし児童ポルノ動画10点販売か 児童養護施設の職員を逮… 児童ポルノ 埼玉県 小学生 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 女児になりすまし児童ポルノ動画10点販売か 児童養護施設の職員を逮捕 2025年10月31日 7時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県にある児童養護施設の31歳職員が逮捕された 女児になりすまし、児童のわいせつな動画10点を販売したなどの疑い 「生活が苦しくなって販売して食費などに充てていた」と供述しているという 記事を読む