プロ野球日本シリーズ第5戦でソフトバンクが阪神を破り、5年ぶり12回目の日本一に輝いた。芸能界の熱烈な阪神ファンが無念の思いをX（旧ツイッター）につづった。俳優渡辺謙は「大きな宿題を残した日本シリーズになりました。勝てそうなゲームを取れない。まだ何かが足りない。少しだけ良い夢を見られた一年でした。沢山の応援を送り続けたファンの皆様、また来年を楽しみにしましょう。お疲れ様でした」と記した。元NMB48でシンガ