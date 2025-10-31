読書の秋、“歩いて読める”文学イベントはいかが？大阪・ミナミの地下街「なんばウォーク」で、人気作家・朱野帰子（あけの・かえるこ）さんが書き下ろしたオリジナル短編小説｢なんばウォーク、一周まわって｣が無料配布されている。ストーリーの舞台であるなんばウォーク内の4つの広場で全4話・計2万冊を用意。各話を異なる広場で配布し、デジタル版も期間限定で公開する。小説は全4話。各5000部ずつ制作した朱野さんは、ドラ