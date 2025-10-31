10月からスタートした、バレーボール・SVリーグ女子の2025-26シーズン。序盤戦で快進撃を見せているチームの1つが、ヴィクトリーナ姫路です。今季最初のホームゲームとなった10月25日と26日の第3節アランマーレ山形戦でも2連勝し、現在、6戦全勝で首位に立っています。（写真：ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』）25-14、25-22、25-15とセットカウント3-0のストレートで勝利した25日の一戦では、新戦力の1人、