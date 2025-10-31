大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するマックス・マンシー選手の妻のケリーさんが、2025年10月29日（日本時間）にインスタグラムを更新。ワールドシリーズ第4戦を観戦したことを報告した。服にもバッグにも「Muncy」「13」ケリーさんは、夫の名前「Muncy」が胸に大きくデザインされたTシャツに、背中にマンシー選手の背番号「13」がデザインされたジャケットを着用。ジャケットの胸元には、マンシー選手の写真を使った缶バ