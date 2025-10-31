メ～テレ（名古屋テレビ） JR東海は、リニア中央新幹線が実際に開業する際の車両のベースとなる新たな試験車両の内部を初めて、報道陣に公開しました。 30日、初公開されたのは7月に試験走行を始めた新型車両「Ｍ10」の内部です。 リニアは大半をトンネル内を走行するため、閉塞感を抑えようと天井にはプロジェクションで青空などの映像を投影します。 座席は、落ち着いた茶色に。その座り心地は… 金城帆夏