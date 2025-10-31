古民家や空き家の活用が全国的な課題になっています。地域住民のつながりが希薄になるに伴い、所有者が分からず放置され、修繕も取り壊しもできない建物が増える……そうした負のスパイラルは今や社会問題に。そうした中、兵庫県たつの市にて廃銭湯がリノベーションされ、地域の交流の場となっているという情報を聞きつけた筆者。さっそく取材しました。☆☆☆☆銭湯の廃業はなんと43年前。そこから長らくシャッターが閉まって