神戸市は、市街地から近い山々をより身近に楽しんでもらうための取り組みとして、六甲山系や丹生山系などで登山やサイクリングなどを楽しむ『神戸登山プロジェクト』を実施しています。丹生山のふもとにある「つくはら湖」周辺では、クロスバイクや電動自転車、子ども用自転車などの約100台が貸し出されており、大自然や歴史的な建物をめぐるサイクリングが楽しめます。丹生山のふもとにある「つくはら湖」ではサイクリングが