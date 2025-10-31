冬の時期に欠かせない白菜は、炒めるとカサが減り大量消費に最適です。食物繊維が豊富で低カロリーな白菜は、健康を意識する方の強い味方。今回は、和風から中華、洋風まで、白菜の人気レシピランキングTOP7をご紹介します。毎日のおかずやお弁当にもぜひ活躍させてくださいね。【No.1】ご飯が止まらない！ 簡単ピリ辛麻婆白菜堂々1位にランクインしたのは、コク深い赤みそが決め手の麻婆白菜。あんかけ仕立てにすれば、白菜に含ま