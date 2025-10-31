◆第５６回日本少年野球春季全国大会・茨城県支部予選▽準々決勝江戸崎ボーイズ７―０ひたちなかボーイズ＝５回コールド＝（１０月１９日・晴天スタジアム美浦）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。茨城県支部では、つくば学園ボーイズが飯村ツインズの活躍などでコールド発進。東日本選抜大会準々決勝で松戸中央ボーイズ（千葉）に惜敗した江戸崎ボーイズは２年ぶり出場に向け勝利した。