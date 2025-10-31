１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手を掛けたブルージェイズのシュナイダー監督が３０日（日本時間３１日）、第６戦の前日会見に臨んだ。世界一に向けた確認事項について問われると、指揮官は「正直に言って、多くはない。明日、彼が快適で自信を持ってプレーできるかを確認するだけ。１打席だけでなく、試合に入り込み、競り合う準備ができているかどうか。これまでに身体的にはすべての課題をクリアしている