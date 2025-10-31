ブレーク・ブテラ氏（HudsonValleyRenegades提供、AP＝共同）米大リーグで小笠原が所属するナショナルズの新監督に、33歳のブレーク・ブテラ氏が就任すると30日、球団公式サイトが報じた。ブテラ氏は現役時代、内野手としてマイナーでプレー。2018年に25歳でマイナー史上最年少監督に就いた。その後はレイズの選手育成担当などを務めた。ナショナルズは7月にマルティネス監督を解任。ナ・リーグ東地区最下位に終わった。（