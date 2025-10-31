【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は30日、国防総省が2万人以上の州兵に対し、国内の騒乱鎮圧に向けた訓練を今後数カ月間で完了するよう命じたと報じた。トランプ政権は治安維持名目で首都ワシントンなどに州兵を動員してきたが、全米各都市への大規模な部隊投入が常態化する可能性が出てきたとしている。トランプ大統領は、野党民主党が首長を務める都市の治安対策が不十分だとの批判を繰り返し、州兵派遣を進