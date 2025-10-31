自民党内で、旧派閥の枠組みを基にした議員同士の会合が活発になっている。新たなグループ化や、派閥の再結集などにつながるかどうかが注目される。旧茂木派（平成研究会）に所属した衆院議員十数人は３０日、国会内に集まって一緒に昼食をとった。先の党総裁選で５位だった茂木外相を支えたメンバーで、鈴木貴子・党広報本部長らを中心に今後も定期的に会合を開く予定だ。これとは別に、旧茂木派の参院側では、新たな勉強会