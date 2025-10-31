期待値が高い次世代エースたちテレビ各局に新人女子アナが入社して半年が経過した。今年はＴＢＳが新人を採らないという異例の決断を下したが、テレビ関係者が「豊作の年」と口を揃えるように、新戦力たちは早々に頭角を現している。はたして日本テレビ・水卜麻美アナ（38）や元フジテレビ・高島彩アナ（46）に続くスターは出てくるのか。「金の卵」６人のなかで最も注目を集めているのが、テレビ東京の齋藤陽(よう)アナ（23）だ。