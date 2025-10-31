9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の本編映像初解禁となる予告編が公開。また、併せて新場面写真3点も解禁された。【動画】あの感動と興奮がよみがえる…本編映像初解禁予告本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 E