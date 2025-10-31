日本を変えた「一通のショートメール」とその文面何気ない一通のショートメールが自民党と日本維新の会の連立協議の始まりとなった。10月９日夜、大阪府高石市内の自宅近くの銭湯で汗を流した日本維新の会の遠藤敬国対委員長（57）は高市早苗自民党総裁（64）に「大変やろうと思うけど、体に気をつけて頑張ってくださいね」とショートメールを送った。10日に公明党が26年続いた自公連立から正式に離脱を表明したように、自民党と公