BE:FIRST『BE:ST』特大ビジュアル BE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』の特大ビジュアルが、渋谷の話題スポット「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に掲出された。450平米を超えるスケールで11月2日まで展開されている。【写真】渋谷に登場したBE:FIRST『BE:ST』特大ビジュアルベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速で