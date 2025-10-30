本田技研工業株式会社は、2025年10月29日から開催中の「Japan Mobility Show 2025」にて、次世代EVシリーズ「Honda 0」の新型SUVプロトタイプ「Honda 0 α（ゼロ アルファ）」を世界初公開した。 同モデルは、都市と自然に調和する洗練されたデザインと広い室内空間を兼ね備え、シリーズのエントリーポジションを担うゲートウェイSUVとして位置づけられる。量産モデルは「Thin, Light, and Wise.」の開発