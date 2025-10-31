「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』の撮影が10月より開始され、2026年に公開されることが発表された。主演の織田裕二、本広克行監督からコメントが到着したほか、場面写真も解禁された。【写真】大迫力！青島（織田裕二）が新宿の街を疾走！本日10月31日は、1998年に公開された映画第一作目『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間』の公開日。記念すべき日に、新たな「踊