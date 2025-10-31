暑かった今年の夏の中でも、ひときわ暑い一日だった。８月２４日。ノーブルホームスタジアム水戸では、東京六大学野球の選手による中学生を対象とした野球教室が行われていた。水戸四中の２年生で、軟式野球部に所属して投手をしている上田英輝君は、投手の班に参加した。講師役は東大のサブマリン・渡辺向輝だった。心が躍った。緊張を解きほぐすように、気軽に声をかけてくれた。「いいボールだね」東大のエースと話が