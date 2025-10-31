来年３月開幕の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選・東北南支部予選が２５日に開幕した。昨年の春季全国大会に初出場した寒河江ボーイズ（東北南）は、２年生が６人と少人数もチーム史上初となるダブルキャプテン制を採用。さらに１年生左腕が台頭するなどチームが活気づいており、若き力で躍進を誓っている。※※※寒河江はチーム初となる異例のダブルキャプテン制を敷いた。ゲームキャプテンはエース右腕