30日は「食品ロス削減の日」です。日本の年間の食品ロスは460万トン以上だということで今、スーパーやコンビニなどさまざまなところで食品ロス削減の動きが広がっています。■「ちょっと食べて残されるのはすごく寂しい」地元野菜を使用した料理で人気の都内の中華料理店を訪ねました。店に掲示されていたのは、まだ食べられるのに捨てられている「食品ロス」を減らす取り組みについてです。東京都が1000店舗を超える飲食店と連携